Росздравнадзор открыл «горячую линию» по вопросу ускоренной регистрации медизделий

«Горячая линия» по вопросу ускоренной регистрации медицинских изделий, включенных в перечень, представленный в приложении к Правилам государственной регистрации медицинских изделий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416, функционирует в рабочее время по телефону: 8-499-578-06-99 . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 299 внесены изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий. Документом введен особый порядок госрегистрации медизделий с низкой степенью потенциального риска их применения, включенных в перечень, представленный в приложении к Правилам государственной регистрации медицинских изделий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416.

Ранее Росздравнадзор разработал методические рекомендации по регистрации таких медизделий.

Ведомство напоминает, госрегистрация медизделия, включенного в перечень, проводится однократно в отношении одного наименования медизделия одного производителя.

Елена Сидорова

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