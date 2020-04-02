Подмосковным производителям дезсредств и масок возместят часть затрат на оборудование

Правительство Московской области обещает компенсировать производителям медицинских масок и средств для дезинфекции до 80% расходов на оборудование. Таким образом планируется нарастить выпуск продукции, спрос на которую увеличился из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Производителям масок и средств дезинфекции компенсируют до 80% затрат на оборудование. Эти меры направлены на поддержку бизнеса в кризисный период, вызванный распространением в стране коронавируса», – говорится в сообщении регионального правительства.

Правительство РФ 18 марта упростило регистрацию медицинских масок, респираторов, изолирующей одежды, перчаток и бахил. Теперь документы на медизделия можно получить спустя пять дней после подачи заявки, а в течение пяти месяцев – подтвердить качество и безопасность его использования. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила временно разрешить производить маски и дезинфицирующие средства без лицензии.

Дефицит одноразовых медицинских масок вызвал значительный рост цен на средства индивидуальной защиты – с января по март расценки увеличились как минимум в 2,8 раза.

Минпромторг РФ анонсировал запуск производства многоразовых марлевых медицинских масок на швейных предприятиях. К середине апреля 2020 года планируется ежедневно шить по 5 млн изделий, а их поставками в регионы займется «единый интегратор» – ООО «Дельрус».