Новый механизм поддержки отечественного производителя медизделий осложнит жизнь клиник

Очередные предложения Правительства России по поддержке отечественных производителей медицинских изделий могут существенно осложнить жизнь медорганизаций, но не помогут предприятиям.
Такой прогноз делает эксперт, проанализировавший разработанный Минпромторгом проект постановления «О требованиях к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который опубликован на официальном портале для общественного обсуждения.
«По сравнению с прошлой редакцией пороговые значения лотов при закупке медизделий выросли в три раза, но лучше от этого не стало», — отмечает главный юрист экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексей Федоров.
Предлагаемый порог в 300 тыс. руб. экономически и организационно не оправдан и влечет существенное увеличение трудозатрат заказчика, убежден Федоров.
«В среднем одна медицинская организация ежегодно закупает от 2 тыс. до 10 тыс. различных номенклатурных позиций медицинских изделий, — поясняет эксперт. — В случае принятия предлагаемого постановления количество закупок вырастет на несколько тысяч у каждой организации, которая проводит закупки по Федеральному закону № 44-ФЗ. Можно предположить, что введение этого порога скорее увеличит число закупок у единственного поставщика, нежели приведет к расширению возможностей отечественного производителя».
Проект постановления предусматривает установление регулирования с превышением полномочий правительства, предоставленных законом № 44-ФЗ «О контрактной системе», добавляет эксперт. В законе, в частности, сказано, что правительство вправе определить требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг (п.2 ч.29 ст.34), тогда как в проекте нового постановления установлено, что «не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия различных видов».
Ну и самое главное — в пояснительной записке к законопроекту отсутствует хоть какое-то подтверждение того, что предлагаемый механизм поддержки отечественного производителя приведет к сколь-нибудь значимому увеличению доли российской продукции в закупках. Нет никакой статистики, которая бы доказывала, что в монолотах они побеждают чаще, чем в смешанных, указывает Федоров.
Обсуждение законопроекта продлится до 13 апреля.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik