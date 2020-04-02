Президент подписал законы об ужесточении наказания за распространение поддельных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал 1 апреля два закона, действия которых направлены на повышение защиты граждан от поддельных лекарств и БАД, распространяемых через Интернет. Документы размещены на сайте pravo.gov.ru.

Федеральные законы № 95-ФЗ от 01.04.2020 «О внесении изменений в статью 238-1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и № 89-ФЗ от 01.04.2020 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» предусматривают повышенную ответственность за распространение фальсифицированных лекарств с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

После принятия этих законов Госдумой 19 марта портал www.duma-er.ru опубликовал комментарии председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По его словам, за административно-наказуемое деяние штраф для граждан составит от 75 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 150 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц – от 2 млн до 6 млн рублей. Для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания может применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Протоколы о данном административном правонарушении будут составлять должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

«В качестве максимального наказания за уголовно-наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет», — сообщил Крашенинников.

Кроме того, законами вносится уточнение, на какие случаи ответственность распространяться не будет:

— если реализация или ввоз незарегистрированных лекарств или медизделий осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарств и законодательством об охране здоровья (например, по жизненным показаниям конкретных пациентов);

— если указанные препараты или медизделия в России не производятся;

— если они рекомендованы к применению ВОЗ.

«Новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования законов», — сообщил депутат.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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