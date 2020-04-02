Gedeon Richter и Myovant выведут на рынок комбинированный препарат для лечения миомы матки

Фармацевтические компании Myovant Sciences и Gedeon Richter объявили о заключении эксклюзивного лицензионного соглашения о выводе на рынок комбинированного препарата релуголикс (релуголикс 40 мг, эстрадиол 1,0 мг и норэтиндрона ацетат 0,5 мг) для лечения миомы матки и эндометриоза в странах Европы и СНГ, а также в России, Латинской Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Соглашением предусмотрено, что Myovant получит авансовый платеж в размере 40 млн долларов и получает право на поэтапные выплаты на сумму до 40 млн долларов на решение регуляторных вопросов, а также 107,5 млн долларов на решение вопросов по продажам и лицензионным выплатам от чистой прибыли после одобрения регуляторных органов. Myovant сохраняет за собой все права на комбинированный препарат релуголикс в США, а также права на препарат в других терапевтических областях, не относящихся к женскому здоровью.

Согласно условиям договора, Myovant продолжит заниматься разработкой комбинированного препарата релуголикс на глобальном уровне. Gedeon Richter будет отвечать за клиническую разработку на локальном уровне, производство и продвижение на своих рынках. Myovant также предоставила Gedeon Richter возможность сотрудничать в дальнейшей разработке новых показаний комбинированного препарата релуголикс во всех сферах женского здоровья, кроме фертильности.

В марте 2020 года Myovant подала заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) комбинированного препарата релуголикс для лечения женщин с симптомами миомы матки средней и тяжелой степени. Заявка была принята и в настоящее время находится на рассмотрении EMA. Во втором квартале 2020 года Myovant ожидает получения основных результатов III фазы исследований SPIRIT 2 и SPIRIT 1, которые проводились среди женщин с болевым синдромом, связанным с эндометриозом.

gmpnews