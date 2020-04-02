«Ассоциация независимых аптек» инициировала создание в России альянса аптечных организаций

Создание альянса необходимо для более эффективного взаимодействия с представителями государственной власти по вопросам развития аптечного сегмента в регионах.

Как сообщили в Ассоциации, на фоне возросшей нагрузки, аптеки переживают небывалый всплеск интереса к своей деятельности со стороны депутатского корпуса и профильных ведомств. Принят законопроект по дистанционной продаже безрецептурных и рецептурных препаратов. Госдума предлагает увеличить и без того жесткое регулирование аптечного рынка, лишить локальные аптеки права на расширение в пределах территории региона, ограничить отношения аптек с производителями. Аптеки активно готовятся к переходу на систему обязательной маркировки. Учатся работать в новых системах налогообложения и развиваться в условиях отмены ЕНВД. В связи с непростой ситуацией на фармацевтическом рынке дистрибьюторы ужесточают условия работы с аптеками. Особенно все эти изменения бьют по региональному малому и среднему аптечному рынку.

В период пандемии коронавируса, аптечные организации испытывают колоссальное давление со стороны общества и регуляторов. Именно их обвиняют в отсутствии или завышении цен на лекарственные препараты и медицинские изделия, подчеркивают в Ассоциации. При этом именно аптека остаётся неотъемлемым звеном на пути лекарства к конечному потребителю, осуществляя так необходимое сегодня профессиональное консультирование. Но не аптечный сегмент влияет на ценовую политику производителей и дистрибьюторов.

СРО «Ассоциация независимых аптек» считает, что в текущей ситуации регуляторы должны слышать консолидированную позицию аптечного сообщества по всем выдвигаемым инициативам, учитывая при этом мнение регионального ритейла, который испытывает наибольшие трудности.

Виктория Преснякова, исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек:

«Идея межрегионального Альянса фармацевтических ассоциаций (АФА) обсуждалась нами давно. Но именно сегодня, когда понятно, что аптечное звено одно из самых социально чувствительных и нам необходимо быть консолидированными и услышанными на всех уровнях, мы приняли это решение. Инициаторами и участниками АФА на сегодня стали крупные региональных ассоциации, которые мы объединили на базе нашего СРО. В наших первоочередных планах обращения к Правительству о сложившихся ситуации на рынке регионального ритейла с предложениями определенных инструментов институциональной поддержки в аптечном ритейле, работа по списку нормативных актов, вступление в силу которых в текущих условиях является нецелесообразным, текущая работа по вопросам сотрудничества с дистрибьюторами и производителями по работе в реалиях кризиса. Организационные и структурные вопросы самого Альянса тоже требуют решения. Ассоциация независимых аптек сначала своего основания представляла интересы МСП регионов, теперь наш голос будет усилен Альянсом».

В настоящий момент в альянс входят: СРО Ассоциация независимых аптек, Ассоциация Приморского края «Фармацевтическое содружество», «Новгородская профессиональная ассоциация фармацевтических работников», «Фармацевтическая Ассоциация Республики Саха (Якутия)», Ассоциация развития фармацевтической отрасли Республики Хакасии «Аптечное дело».

gmpnews