Инфарма: работники фармотрасли должны получить право на перемещение по городу

Участники Ассоциации «Инфарма» обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой (письмо за подписью исполнительного директора В. В. Кукава есть в редакции «Новости GMP») при формировании перечней отраслей и видов деятельности, дающих право работникам на перемещение по городу на основании служебных удостоверений, включить в такой перечень:

все предприятия фармацевтической отрасли , участвующие в клинических исследованиях и формировании сбытовой цепи и обеспечивающие, в том числе: ввоз, таможенное оформление, производство лекарственных средств, а также поставку, хранение, транспортировку и передачу лекарств в медицинские и аптечные организации;

, участвующие в клинических исследованиях и формировании сбытовой цепи и обеспечивающие, в том числе: ввоз, таможенное оформление, производство лекарственных средств, а также поставку, хранение, транспортировку и передачу лекарств в медицинские и аптечные организации; всех сотрудников фармацевтических и связанных с ними предприятий, обеспечивающих проведение клинических исследований и поддержку непрерывной и бесперебойной работы сбытовой сбытовой цепи для осуществления поставок лекарственных препаратов в медицинские и аптечные организации, в том числе сотрудников, обеспечивающих регистрацию и внесение изменений в разрешительные документы на лекарственные средства; сотрудников, обеспечивающих бесперебойное осуществление платежей и иных финансовых операций; сотрудников, обеспечивающих договорное сопровождение деятельности; сотрудников, обеспечивающих транспортные и логистические операции, а также иных сотрудников, чья трудовая функция направлена на поддержание непрерывной цепи поставок лекарственных средств в условиях чрезвычайных ситуаций.

Участники Ассоциации выражают обеспокоенность, что сотрудники предприятий фармотрасли не смогут получить необходимые служебные удостоверения для перемещений на работу в случае введения пропускной системы, включая QR-коды, дающие право отдельным сотрудникам предприятий на перемещение по населенным пунктам во время пандемии COVID-19.

Предлагаемый же Ассоциацией подход будет соответствовать Письму Минпромторга России от 26 марта 2020 года №21011/19, согласно которому деятельность предприятий фармацевтической и медицинской промышленности относится к деятельности структур жизнеобеспечения, и письму Росздравнадзора от 31 марта 2020 года №02и-563/20, согласно которому деятельность организаций оптовой торговли лекарственными средствами, поставляющих лекарственные средства в аптечные и медицинские организации, направлена на обеспечение нормальных жизненных условий населения и является в сложившихся условиях необходимой для защиты жизни и здоровья граждан.

gmpnews