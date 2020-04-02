Ultragenyx получит $200 млн за технологию производства генной терапии

Компании Daiichi Sankyo и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. объявили о стратегическом партнерстве и использовании запатентованной технологии производства генной терапии на основе аденоассоциированных вирусов (ААВ) Ultragenyx.

Ultragenyx разработала собственную систему транзиторной трансфекции клеток HEK293 для производства ААВ, которая является предметом сотрудничества.

Daiichi Sankyo в настоящее время проводит исследования в области открытия генно-терапевтических препаратов с использованием ААВ-векторов, однако для будущего производства нужна технология, разработанная Ultragenyx, которая отличается стабильным качеством, высокой эффективностью и возможностью для массового производства.

В соответствии с соглашением, Ultragenyx предоставит Daiichi Sankyo неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность, включая ноу-хау и патентные заявки, в отношении своих технологических платформ HeLa PCL и транзитной трансфекции HEK293 для продуктов генной терапии на основе ААВ. Ultragenyx оставляет за собой исключительное право использовать данную производственную технологию для своей текущей деятельности и будущей.

Благодаря новым технологиям, Daiichi Sankyo получит возможность расширить свои производственные мощности, с намерением начать производство исследуемых препаратов для генной терапии ААВ к 2025 году.

Daiichi Sankyo внесет предоплату в размере 125 млн долларов и купит на 75 млн долларов обыкновенных акций Ultragenyx. Помимо этого Daiichi Sankyo заплатит 25 млн долларов после успешной передачи технологии платформ HeLa PCL и HEK293.

gmpnews