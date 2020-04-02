Обозначены даты проведения этапов исследований российской вакцины против коронавируса

«В настоящее время в Государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин. Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы 10–15 апреля текущего года», – об этом сказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами Правительства 01 апреля.

По словам Голиковой, ГНЦ ВБ «Вектор» разработал прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах как рекомбинантные вирусные вектора, так и синтетические вакцины. Предполагается, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая.

Доклинические исследования специфической активности вакцины должны будут пройти до 22 июня. После чего будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей (порядка 60 добровольцев). Клинические исследования первой фазы могут начаться 29 июня.

Помимо Государственного научного центра «Вектор», работа над вакцинами и лекарственными средствами ведется в учреждениях ФМБА России, РАН, Московском государственном университете и других.

Одновременно с этим проводится проверка уже имеющихся в обращении лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас мы исследуем 8 лекарственных препаратов, которые уже зарегистрированы в Российской Федерации. Достоверные данные о возможности лечения ими новой коронавирусной инфекции будут получены у нас 10 апреля. Кроме того, мы проверяем еще 22 новых лекарственных препарата, которые представлены Сибирским отделением Российской академии наук, и тоже достоверные результаты получим 10 апреля 2020 года», – дополнила Татьяна Голикова.

gmpnews