Правительство РФ освободило от НДС безвозмездно передаваемые в Россию лекарства и медизделия

Льгота действует для товаров, ввезенных в РФ с 16 марта. Как уточнил Мишустин, речь идет о тест-системах, защитных масках, костюмах, установках для очистки воздуха и бесконтактных термометрах, аппаратах искусственной вентиляции легких и лекарствах для терапии COVID-19.
Премьер-министр также напомнил о решении правительства обнулить таможенные пошлины на импорт товаров первой необходимости, в том числе лекарств и медизделий.
«Предприниматели фактически жертвуют собственные средства – я знаю, мне многие руководители субъектов об этом говорят, – занимаются благотворительностью. Конечно, эти деньги должны идти по назначению и целиком использоваться для закупки медоборудования или лекарств, а не изыматься государством в виде налогов и таможенных пошлин», – заявил Мишустин.
Фото: rg.ru