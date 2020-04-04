Правительство РФ освободило от НДС безвозмездно передаваемые в Россию лекарства и медизделия

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от уплаты НДС при ввозе лекарств и медизделий в Россию в случае, если они безвозмездно передаются больницам, где лечатся пациенты с COVID-19. Об этом премьер-министр сообщил на совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении от уплаты НДС при ввозе лекарств и медизделий в Россию в случае, если они безвозмездно передаются больницам, где лечатся пациенты с COVID-19. Об этом премьер-министр сообщил на совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Льгота действует для товаров, ввезенных в РФ с 16 марта. Как уточнил Мишустин, речь идет о тест-системах, защитных масках, костюмах, установках для очистки воздуха и бесконтактных термометрах, аппаратах искусственной вентиляции легких и лекарствах для терапии COVID-19.

Премьер-министр также напомнил о решении правительства обнулить таможенные пошлины на импорт товаров первой необходимости, в том числе лекарств и медизделий.

«Предприниматели фактически жертвуют собственные средства – я знаю, мне многие руководители субъектов об этом говорят, – занимаются благотворительностью. Конечно, эти деньги должны идти по назначению и целиком использоваться для закупки медоборудования или лекарств, а не изыматься государством в виде налогов и таможенных пошлин», – заявил Мишустин.