«Яндекс» вместе с частными лабораториями тестирует выездную диагностику коронавируса

«Яндекс» совместно с лабораторной службой «Хеликс» и медицинской лабораторией «Гемотест» проводит эксперимент по организации диагностики на коронавирус с выездом к заказчику на дом. Пока услуга находится в фазе бета-тестирования и доступна только добровольцам из числа сотрудников «Яндекса» в Москве. «Яндекс» совместно с лабораторной службой «Хеликс» и медицинской лабораторией «Гемотест» проводит эксперимент по организации диагностики на коронавирус с выездом к заказчику на дом. Пока услуга находится в фазе бета-тестирования и доступна только добровольцам из числа сотрудников «Яндекса» в Москве.

В случае, если опыт окажется успешным, сервис будет масштабирован для жителей Москвы и других городов присутствия лабораторных сетей. В «Хеликс» и «Гемотест» подтвердили Vademecum участие в бета-тестировании услуги.

Изначально тестирование на наличие коронавируса проводились только учреждениями Роспотребнадзора, а также государственными лабораториями медучреждений – по направлению врача. Среди частных медорганизаций разрешение на проведение тестирования всех желающих в конце марта – начале апреля получили лабораторные сети «Хеликс», «Гемотест», «Ситилаб» и LabQuest. Диагностику также проводят клиники «Медси», ГК «Мать и дитя», ГК «Объединенные медицинские системы» и «Альфа-Центр Здоровья».

По данным Роспотребнадзора, сегодня в России ежедневно проводится не менее 50 тысяч исследований. Всего по состоянию на 3 апреля 2020 года выполнено более 575 тысяч тестов на COVID-19.

В это же время в России зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 281 человек, скончались – 34. Подробнее – в мониторинге Vademecum.