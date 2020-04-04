Бастрыкин поручил проверить завышающих цены на медицинские маски продавцов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил территориальным подразделениям ведомства в регионах «жестко пресекать» попытки извлечь многократную прибыль при продажах средств защиты от коронавируса, в частности, медицинских масок.

Как сообщает СК, ведомство получило информацию о том, что в ряде регионов – Московской, Нижегородской областях и Татарстане – граждане пытаются незаконным путем получить доходы от продажи медицинских масок, реализуя их с десятикратными наценками. В связи с этим руководителям территориальных подразделений СК поручено незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры «по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации».

По данным юридического агентства IQ Technology, объем спекуляций медицинскими маски в России превысил 400 млн рублей. По словам генерального директора компании Дмитрия Козлова, данные были получены в результате анализа совокупного объема предложения и сравнения со средней ценой прошлых лет. В частности, в 2018 году одна медицинская маска в рознице стоила в среднем 7,3 рублей, в 2019 году – 8,7 рублей. В текущем году цена подскочила до 77,81 рублей. При этом наиболее крупные наценки выставляют не торговые сети и интернет-магазины, а перекупщики и мелкие поставщики.

ФАС выявила завышение розничных цен на медицинские маски в 68 регионах страны на фоне распространения коронавируса. Наибольший рост на отдельные наименования индивидуальных средств защиты отмечен в Ивановской (на 485%), Тамбовской (на 431%) областях, Республике Ингушетии (на 400%), Воронежской (на 400%), Нижегородской (на 374%), Мурманской (на 354%) и Московской (на 305%) областях. По данным службы, такое подорожание обусловлено ростом закупочных цен, еще в 24 регионах выявлены факты резкого повышения цен на средства защиты аптеками. В отношении ряда поставщиков в Санкт-Петербурге и Красноярске были возбуждены антимонопольные дела.