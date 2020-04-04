ФРП будет выдавать займы до 500 млн рублей под 1% производителям МИ для борьбы с коронавирусом

Программа рассчитана на предприятия, выпускающие оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящие средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия. Для финансово устойчивых компаний и госкорпораций обеспечения заявки не потребуется.
Полученный займ производители смогут потратить на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих и заказ критически важной готовой продукции за рубежом.
Ранее Правительство РФ выделило на эти цели ФРП 10 млрд рублей из резервного фонда.
Свои меры поддержки производителей вводят и регионы. В начале апреля 2020 года Правительство Московской области пообещало компенсировать производителям медицинских масок и средств для дезинфекции до 80% расходов на оборудование.
Фото: maskamed.ru