В Москве для лечения COVID-19 используют плазму выздоравливающих пациентов

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 1 апреля 2020 года издал приказ «О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19», который предполагает, что московские медучреждения займутся сбором плазмы от выздоровевших пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19 и у которых обнаружены антитела к новому вирусу. Свежезамороженную плазму будут использовать в терапии пациентов с коронавирусной инфекцией. Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 1 апреля 2020 года издал приказ «О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19», который предполагает, что московские медучреждения займутся сбором плазмы от выздоровевших пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19 и у которых обнаружены антитела к новому вирусу. Свежезамороженную плазму будут использовать в терапии пациентов с коронавирусной инфекцией.

Главврачей подведомственных ДЗМ больниц обязали информировать специально создаваемую рабочую группу о потенциальных донорах свежезамороженной плазмы из числа выздоравливающих от COVID-19 пациентов за 2-3 дня до их выписки из стационара или прекращения амбулаторного наблюдения. Главврачи должны будут также провести отбор доноров, которые потом будут сдавать плазму в ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» или ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гаврилова». Требования к отбору доноров утверждены тем же приказом.

На базе вышеупомянутых учреждений будет организована работа по заготовке, хранению и передаче такой плазмы в медорганизации города. В клинико-диагностической лаборатории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского пробы крови доноров будут обследоваться на определение РНК коронавируса. Также НИИ до 15 апреля должен организовать работу выездных бригад для забора плазмы у уже выписанных из стационара пациентов.

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского» Елена Васильева должна будет совместно с профильными НМИЦ обеспечить проведение выборочного мониторинга выздоровевших пациентов на содержание специфических вируснейтрализующих антител, чтобы выработать потенциально эффективные препараты плазмы в отношении COVID-19.

На базе клинико-диагностической лаборатории ГКБ №40 под руководством Дениса Проценко будут исследоваться на содержание специфических антител к коронавирусу образцы крови доноров плазмы и реципиентов из московских медучреждений, в которых пациенты с коронавирусной инфекцией лечатся в условиях стационара.

Привлекать потенциальных доноров к обследованию на содержание вируснейтрализующих антител и сдаче плазмы ДЗМ планирует и с помощью информационных материалов.

Руководить рабочей группой, с которой будут взаимодействовать главврачи московских медорганизаций, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, назначены заместитель главы ДЗМ Алексей Токарев, начальник Управделами и координации деятельности ДЗМ Евгений Никонов и главный внештатный специалист трансфузиолог департамента Андрей Буланов.

Будут подготовлены методические рекомендации по клиническому применению плазмы. ДЗМ также утвердил требования к организации процесса заготовки плазмы, самой процедуре заготовки, хранения и выдачи плазмы, к участвующему в этих мероприятиях персоналу и задействованным помещениям.

Методику переливания плазмы переболевших коронавирусом применяли в Китае. Глава больницы в Ухане Чжан Динюй говорил на пресс-конференции в феврале, что метод подтвердил свою эффективность.

Общество Красного Креста Китая учредило специальный фонд для выплаты каждому донору плазмы по 3 000 юаней ($430), сообщала газета Global Times. Но далеко не все соглашаются сдавать плазму, опасаясь последствий для ослабевшего после борьбы с болезнью организма.

Американское Управление по лекарственным средствам и продуктам США (FDA) 24 марта, несмотря на еще не законченные клинические испытания этого метода, объявило о предоставлении доступа пациентам с COVID-19 в тяжелом состоянии к плазме переболевших. Врач должен будет получать разрешение FDA на лечение плазмой каждого больного, отвечающего установленным регулятором требованиям.