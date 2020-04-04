Gedeon Richter выводит на рынок препарат для терапии миомы матки

Венгерская Gedeon Richter и британская Myovant Sciences заключили соглашение о выводе на рынок комбинированного препарата relugolix для лечения миомы матки и эндометриоза. Gedeon Richter выплатит Myovant, как держателю международной лицензии на препарат, $40 млн аванса, еще до $40 млн – поэтапных платежей на решение регуляторных вопросов, а также $107,5 млн – лицензионных выплат от продаж.

Gedeon Richter займется реализацией relugolix в странах Европы и СНГ, России, Латинской Америке, Австралии и Новой Зеландии. Myovant оставляет за собой рынок relugolix в США и права на препарат в терапевтических областях, не относящихся к женскому здоровью.

Myovant продолжит развитие препарата на глобальном уровне. Gedeon Richter будет отвечать за клинические испытания, производство и продвижение relugolix на вверенных ей рынках, а также сможет заниматься дальнейшей разработкой новых показаний препарата во всех сферах женского здоровья, кроме фертильности.

Myovant в марте 2020 года подала заявку на регистрацию relugolix для лечения миомы матки средней и тяжелой степени в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Myovant Sciences специализируется на инновационных методах лечения заболеваний женской репродуктивной системы и рака простаты. Relugolix – основной актив компании, также разрабатывающей препарат MVT-602 для лечения женского бесплодия при проведении искусственного оплодотворения. Чистый убыток Myovant за девять месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года, составил $224 млн.

Relugolix создала японская Takeda Pharmaceuticals, предоставившая Myovant международную лицензию на разработку и вывод препарата на мировые рынки, кроме Японии и некоторых других азиатских стран, а также лицензию на разработку и коммерциализации MVT-602 во всех странах мира.

Gedeon Richter – венгерская фармкомпания, производит около 200 препаратов более чем в 400 формах. Предприятие владеет девятью производственными и исследовательскими предприятиями, в том числе в России.