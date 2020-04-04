Novartis объявила о начале КИ препарата «Джакави» у пациентов с тяжелой формой COVID-19

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis («Новартис») совместно с американской Incyte («Инсайт») объявила о начале III фазы клинических исследований (КИ) препарата «Джакави» (руксолитиниб) для лечения пациентов с синдромом избыточного высвобождения цитокинов, или цитокиновым штормом, который является причиной полиорганной недостаточности у отдельных пациентов с COVID-19.

Решение обосновано частично результатами доклинических исследований и предварительными результатами независимых КИ, а также исчерпывающими данными о безопасности и эффективности «Джакави», для лечения ряда заболеваний, в т.ч. острого криза отторжения трансплантата и миелопролиферативных неоплазий, говорится на сайте Novartis.

Цель клинических исследований – оценка эффективности «Джакави» для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, в комбинации со стандартной терапией.

Как отметил руководитель направления «Глобальные разработки лекарственных средств» и медицинский директор Novartis Джон Тсай, потенциал препарата для сокращения времени выздоровления пациентов, а также их пребывания в палатах интенсивной терапии и на ИВЛ, довольно велик. Компания намерена приступить к набору пациентов для клинических исследований и разработать план доступа к препарату пациентов по программе «сочувственное применение» в глобальном масштабе.

Кроме того, компания примет меры для того, чтобы пациенты, принимающие препарат по зарегистрированным показаниям, не испытывали недостатка в нем.

Илья Дугин

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