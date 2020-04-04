AlphaRM: Аптечные продажи БАД для контроля и снижения веса за 12 недель снизились на 17%

Аптечные продажи БАД категории БАД для контроля и снижения веса за 12 недель 2020 года составили 212 млн руб., что на 17% меньше продаж за аналогичный период 2019 года и 395 тыс. упаковок, что меньше на 13%, подсчитали аналитики AlphaRM.

Пик аптечных продаж за рассматриваемый период пришелся на 11 неделю года (9—15 марта), но рост продаж не был таким стремительным, как в 2019 году в этот же период.

Корпорациями-лидерами по продажам за первые 12 недель 2020 года стали компании «Эвалар» (доля продаж в группе 45,15%), «Промомед Рус» (доля продаж в группе 18,32%) и компания Solgar (доля продаж в группе 10,57%). Последняя, единственная компания из этой тройки показывает положительный прирост продаж (+20%).