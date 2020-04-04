Фармацевты попросили право на свободное перемещение во время карантина

«Инфарма» попросила правительство не ограничивать сотрудников фармотрасли в передвижении по городу во время карантина. Ассоциация опасается, что сотрудники не смогут получить служебные удостоверения для выхода на работу.

Ассоциация фармацевтических компаний «Инфарма» просит выдать сотрудникам фармацевтической отрасли разрешение на передвижение по городу во время карантина. Соответствующее письмо (есть в распоряжении «ФВ») ассоциация направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Участники ассоциации обеспокоены тем, что сотрудники фармацевтической отрасли не смогут получить необходимые служебные удостоверения для перемещения на работу. «Инфарма» просит включить предприятия фармотрасли в перечень деятельности, дающей право работникам перемещаться по городу во время карантина, следует из письма.

Свою просьбу ассоциация аргументирует письмами Минпромторга России от 26 марта 2020 года № 21011/19 и Росздравнадзора от 31 марта 2020 года № 02и-563/20, согласно которым деятельность предприятий фармацевтической и медицинской промышленности относится к деятельности структур жизнеобеспечения и является необходимой для защиты здоровья и граждан.

Руслан Мавлиханов

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