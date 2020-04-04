Получены первые данные испытания препарата Sylvant при COVID-19

Клиническое исследование препарата Sylvant (siltuximab) британской компании EUSA Pharma («ЮСА Фарма») показало первые результаты в Италии — треть участников с тяжелым течением COVID-19 продемонстрировали клиническое улучшение.

Согласно предварительным результатам исследования под названием SISCO, которое сейчас проводится в Италии, препарат моноклональных антител Sylvant способен улучшать состояние пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 и респираторными осложнениями, сообщает Pharma Times. К участию было привлечено 25 пациентов.

Данные, полученные от первых участников испытания (21 чел.), показали, что у 33% из них за семь дней наблюдения произошло клиническое улучшение – снизилась потребность в искусственной вентиляции легких, еще у 43% состояние стабилизировалось. Ухудшение течения болезни зафиксировали у 14% пациентов, один из них скончался.

Siltuximab — моноклональное антитело к рецептору интерлейкина-6 (ИЛ-6), избыточная выработка которого предположительно связана с развитием острого респираторного дистресс-синдрома при COVID-19. Препарат одобрен FDA и EMA для лечения пациентов с многоочаговой болезнью Кастлемана.

Анастасия Теслина

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