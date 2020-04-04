Депутаты попросили Генпрокуратуру помочь пациентам с COVID-19 получить лекарства

Правозащитный центр «Единой России» обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с отказами аптечных сетей доставлять лекарства больным коронавирусной инфекцией, которые находятся в режиме самоизоляции. Об этом сообщается на сайте www.duma-er.ru.

«В социальных сетях появились сообщения от людей, которые имеют подтвержденные случаи коронавируса и самоизолировались. Врачи выписали им антибиотики, но рецептурные препараты аптечные сети доставлять отказываются, а когда узнаю диагноз, то вовсе не идут на контакт. В таких условиях люди лишены необходимого лечения, что ставит под угрозу их жизни», – отметил сопредседатель Правозащитного центра Михаил Старшинов.

Он обратил внимание на то, что Госдума и Совет Федерации приняли закон о дистанционной продаже лекарств. Порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю, требования к аптечным организациям и временное правило доставки лекарственных препаратов гражданам будет устанавливать Правительство России.

«Тем не менее, пока такой порядок не принят, нужно исключить подобные ситуации. Если нет возможности осуществлять бесконтактную доставку, то помочь в доставке лекарств должны социальные службы», — уверен сопредседатель Правозащитного центра.

Депутаты Госдумы 1 апреля сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о дистанционной торговле лекарствами. Документ разрешает продажу только безрецептурных препаратов, рецептурные лекарства будут продаваться онлайн только во время эпидемии. Сенаторы одобрили закон 2 апреля. Президент пока не подписал этот документ.

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