EMA рекомендовало ограничить применение хлорохина и гидроксихлорохина при COVID-19

Применение хлорохина и гидроксихлорохина при COVID-19 следует ограничить клиническими исследованиями и теми случаями, когда это предусматривают национальные рекомендации лечения коронавирусной инфекции, считает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Согласно позиции EMA, для лечения COVID-19 хлорохин и гидроксихлорохин должны использоваться исключительно в контексте клинических исследований. Вне клинических испытаний их применение возможно при наличии соответствующих национальных рекомендаций лечения коронавирусной инфекции, считает регулятор. Сейчас по всему миру исследуется потенциал этих препаратов для лечения COVID-19, и их эффективность при коронавирусной инфекции еще предстоит доказать.

EMA напоминает, что оба препарата имеют серьезные побочные эффекты, особенно в высоких дозировках и при совместном приеме с другими лекарствами.

Агентство также отметило, что хлорохин и гидроксихлорохин жизненно необходимы для пациентов с малярией и некоторыми системными аутоиммунными заболеваниями. Важно, чтобы эта категория пациентов продолжала их получать в условиях пандемии и не столкнулась с их недостатком, который уже наблюдается в США.

Как ранее сообщал «ФВ», FDA дало экстренное разрешение на применение (EUA) гидроксихлорохина и хлорохина для лечения отдельных случаев коронавирусной инфекции. Позднее ведомство добавило эти препараты в перечень лекарственных средств, находящихся в дефектуре, из-за резкого роста спроса.

Анастасия Теслина

pharmvestnik