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Amgen и Adaptive Biotechnologies заключили соглашение по разработке препаратов против COVID-19

Американские компании Amgen («Амджен») и Adaptive Biotechnologies («Эдаптив Байотекнолоджиз») объявили о заключении стратегического соглашения в области разработки полностью человеческих нейтрализующих антител, таргетирующих SARS-CoV-2.

Компании надеются, что им удастся разработать лекарственные препараты для лечения и предотвращения COVID-19, говорится на сайте Adaptive Biotechnologies.

Разработчики совместят запатентованную Adaptive Biotechnologies платформу по идентификации противовирусных антител и опыт Amgen в области иммунологии и разработки новых лекарственных препаратов.

На фоне быстрого распространения коронавируса компании начнут работать немедленно и обсудят финансовые и другие аспекты сделки в течение ближайших недель.

Adaptive применит свою платформу для быстрого скриннинга B-клеточных рецепторов от пациентов, выздоровевших от COVID-19.

В свою очередь, Amgen использует свои возможности в области инжиниринга антител и разработки и производства препаратов на основе антител.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Апрель 3, 2020 | Просмотров: 102