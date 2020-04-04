Amgen и Adaptive Biotechnologies заключили соглашение по разработке препаратов против COVID-19

Американские компании Amgen («Амджен») и Adaptive Biotechnologies («Эдаптив Байотекнолоджиз») объявили о заключении стратегического соглашения в области разработки полностью человеческих нейтрализующих антител, таргетирующих SARS-CoV-2.
Компании надеются, что им удастся разработать лекарственные препараты для лечения и предотвращения COVID-19, говорится на сайте Adaptive Biotechnologies.
Разработчики совместят запатентованную Adaptive Biotechnologies платформу по идентификации противовирусных антител и опыт Amgen в области иммунологии и разработки новых лекарственных препаратов.
На фоне быстрого распространения коронавируса компании начнут работать немедленно и обсудят финансовые и другие аспекты сделки в течение ближайших недель.
Adaptive применит свою платформу для быстрого скриннинга B-клеточных рецепторов от пациентов, выздоровевших от COVID-19.
В свою очередь, Amgen использует свои возможности в области инжиниринга антител и разработки и производства препаратов на основе антител.
Илья Дугин
pharmvestnik