Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 3 апреля

Росздравнадзор одобрил семь наборов диагностических тестов для выявления SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и два набор для выявления вируса методом изотермической амплификации.
Основным биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр, где проводится тестирование. При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько часов (табл.). Диагностика методом изотермической амплификации требует меньших затрат времени.
На сайте Правительства сообщается о получении разрешения Росздравнадзора на использование на территории РФ российско-японской диагностической системы. Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проинфомировал премьер-министр Михаила Мишустина в ходе селекторного совещания 19 марта по созданию Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Используемый в новых тестах метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp не уступает в точности технологии ПЦР, но позволяет сократить время тестирования до 30 минут (табл.). Как сообщал ранее Medvestnik.ru, диагностическая система не требует наличия стационарной лаборатории.
Тест-система проходит испытания в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Пилотный проект с использованием российско-японских тестов будет запущен в апреле, указано на сайте Правительства.
Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), которые получили одобрение Росздравнадзора
|Владелец РУ
|РУ
|Дата
|Метод диагностики
|Возбудитель
|1
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2020/9677
|11 февраля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|2
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2020/9700
|14 февраля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|3
|ФГБУ «ЦСП» Минздрава России
|2020/9765
|6 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|4
|ООО «СМАРТЛАЙФКЕА»
|2020/9845
|20 марта 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|5
|ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
|2014/1987
|25 марта 2020
|ПЦР
|MERS-Cov + SARS-Cov родственные вирусы1
|6
|АО «Вектор-Бест»
|2020/9896
|27 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|7
|ООО НПФ «Литех»
|2020/9904
|27 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|8
|ООО «ДНК-Технология ТС»
|2020/9948
|1 апреля 2020
|ПЦР
|SARS и SARS-CoV родственные вирусы1
|9
|АО «Генериум»
|2020/9957
|2 апреля 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
1 РНК-коронавирусы: MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV (вызывает Тяжелый острый респираторный синдром), SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19)
Елена Воронина
Анастасия Теслина
pharmvestnik