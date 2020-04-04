Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 3 апреля

Росздравнадзор одобрил семь наборов диагностических тестов для выявления SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и два набор для выявления вируса методом изотермической амплификации.

Основным биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр, где проводится тестирование. При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько часов (табл.). Диагностика методом изотермической амплификации требует меньших затрат времени.

На сайте Правительства сообщается о получении разрешения Росздравнадзора на использование на территории РФ российско-японской диагностической системы. Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проинфомировал премьер-министр Михаила Мишустина в ходе селекторного совещания 19 марта по созданию Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Используемый в новых тестах метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp не уступает в точности технологии ПЦР, но позволяет сократить время тестирования до 30 минут (табл.). Как сообщал ранее Medvestnik.ru, диагностическая система не требует наличия стационарной лаборатории.

Тест-система проходит испытания в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Пилотный проект с использованием российско-японских тестов будет запущен в апреле, указано на сайте Правительства.

Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), которые получили одобрение Росздравнадзора

Владелец РУ РУ Дата Метод диагностики Возбудитель 1 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9677 11 февраля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 2 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9700 14 февраля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 3 ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 2020/9765 6 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 4 ООО «СМАРТЛАЙФКЕА» 2020/9845 20 марта 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 5 ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 2014/1987 25 марта 2020 ПЦР MERS-Cov + SARS-Cov родственные вирусы1 6 АО «Вектор-Бест» 2020/9896 27 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 7 ООО НПФ «Литех» 2020/9904 27 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 8 ООО «ДНК-Технология ТС» 2020/9948 1 апреля 2020 ПЦР SARS и SARS-CoV родственные вирусы1 9 АО «Генериум» 2020/9957 2 апреля 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2

1 РНК-коронавирусы: MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV (вызывает Тяжелый острый респираторный синдром), SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19)

Елена Воронина

Анастасия Теслина

pharmvestnik