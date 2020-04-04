Минздрав России поддержал отмену правила «третий лишний» в отношении некоторых препаратов

Минздрав предложил Правительству ограничить действие правила «третий лишний» в отношении некоторых лекарственных препаратов. Ведомство написало об этом Лиге пациентов в ответ на просьбу последней об отмене соответствующего постановления.

Минздрав предложил оптимизировать процедуру формирования перечня лекарств, которые можно приобретать в соответствии с их торговыми наименованиями, и внести соответствующую норму в постановление № 1289 («Третий лишний»). Это следует из письма директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елены Максимкиной президенту «Лиги защитниов пациентов» Александру Саверскому. Он опубликовал документ на своей странице в Facebook.

«Мы получили ответ от Минздрава на наше предложение об отмене правила «третий лишний», — заявил Александр Саверский. — Могу сказать спасибо Елене Максимкиной за то, что она в ситуации, когда экономический блок Правительства против отмены делает все возможное, чтобы вопросы решались в интересах пациентов».

«Минздрав считает возможным дополнить пункт 5 Постановления № 1289 нормой о неприменении предусмотренных им ограничений в отношении закупок лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупок лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 ФЗ-44 «О контрактной системе», о чем было доложено в Правительство Российской Федерации», — указано в письме.

Постановление Правительства от 30.11.2015 № 1289 « Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает ограничение закупок препаратов из списка ЖНВЛП иностранно го производителя по принципу «третий лишний». При наличии внутренней конкуренции между как минимум двумя товарами российских производителей иностранная продукция по итогам торгов не может быть приобретена.

Минпромторг убежден, что приостановление действия постановления не увеличит доступность лекарственных препаратов для пациентов, но может существенным образом нивелировать меры поддержки отечественных производителей, следует из письма Минздрава. Минэкономразвития также не видит смысла в отмене правила. Не возражает против вывода из-под правила отдельных позиций лекарственных средств только ФАС.

«ФВ» направил запросы председателю Правительства Михаилу Мишустину, заместителю председателя Татьяне Голиковой, пресс-секретарю министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и в пресс-службу ФАС с просьбой прокомментировать дальнейшие действия в связи с внесенными Минздравом предложениями.

Екатерина Погонцева

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