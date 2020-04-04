«Почта России» начнет доставлять лекарственные препараты

АО «Почта России» заявила, что готова «играть на поле» фармацевтического рынка после того, как правительство установит порядок дистанционной торговли лекарствами.

«Почта России» планирует доставлять лекарственные препараты. Сейчас в компании ожидают согласования нового порядка торговли, рассказал представитель организации на онлайн-трансляции «E-com: здесь и сейчас».

«Как только выйдут новые правила лицензирования по фармацевтическим препаратам, мы, я надеюсь, тоже будем играть на этом поле», — заявил советник заместителя генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Леонид Зондберг.

О намерении доставлять лекарственные средства также заявили сервисы Delivery Club, «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

В ноябре 2019 года «Почта России» уже сообщала о подготовке к продаже лекарств с доставкой в небольшие населенные пункты. Тогда аптечные сети увидели в компании серьезного конкурента, опасаясь, что «Почта Росии» не ограничится лишь сельской местностью.

Руслан Мавлиханов

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