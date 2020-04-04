Евросоюз временно отменит НДС на импортные защитные средства

Еврокомиссия (ЕК) временно отменит НДС и сборы на импортные средства индивидуальной защиты, применяемые в период пандемии COVID-19.

Данная мера будет действовать во всех странах-членах Евросоюза (ЕС) применительно к жизненно важным медицинским изделиям, таким как защитные маски и одежда. Это следует из письма ЕК, направленного налоговым органам европейских стран, сообщает Law360.

Решение ЕК принято в ответ на соответствующие обращения правительств нескольких стран ЕС.

Ставка применяемых в ЕС налогов и сборов на импортные медизделия колеблется от 0% на вентиляторы до 12% на защитные маски для лица. Это значительно ниже среднего размера НДС на другие товары.

Правительства стран ЕС могут разрешать больницам откладывать на более поздний срок уплату НДС по медизделиям, поступающим из-за пределов территории ЕС, говорится в письме ЕК. Одновременно поставщики должны иметь возможность вычета НДС для смягчения проблем движения оборотных средств.

Страны ЕС могут также применять сниженную ставку НДС на лекарственные препараты. ЕК будет применять правила по своему усмотрению с учетом исключительных обстоятельств, следует из письма ЕК.

Татьяна Кублицкая

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