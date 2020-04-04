«СоюзФарма» просит об отсрочке по уплате налогов для аптек

«СоюзФарма» выступает за включение аптек в перечень отраслей, которые могут получить отсрочку по уплате налогов. Об этом говорится в обращении ассоциации, направленном в «ОПОРУ России». Кроме того, «СоюзФарма» считает необходимым перенести срок обязательной маркировки и продлить действие ЕНВД для аптек.

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» направила письмо исполнительному директору «ОПОРЫ России» Андрею Шубину (имеется в распоряжении «ФВ»). В нем ассоциация просит содействия в решении ряда вопросов, связанных с необходимостью внесения дополнений в ОКВЭД, а также принятия принципиальных решений по срокам внедрения маркировки и продления действия ЕНВД.

Устранить регуляторные барьеры

«До сих пор сохраняются принципиальные несоответствия в нормативно-правовом регулировании аптечного сегмента», — указывает автор письма, исполнительный директора ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Согласно действующему законодательству, фармацевтические, в том числе аптечные, организации относятся к розничной торговле лекарственными средствами (код 47.73 ОКВЭД). В то же время в Общероссийском классификаторе по образованию (ОКСО) специальность «Фармация» включена в раздел специальностей в здравоохранении.

Кроме того, ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» также относит фармацевтические организации, в том числе аптечные, независимо от формы собственности, к системе здравоохранения.

Для устранения регуляторных барьеров в сфере розничной реализации лекарственных средств «СоюзФарма» просит «ОПОРУ России» ходатайствовать о внесении дополнений в ОКВЭД с тем, чтобы аптечные организации были представлены в разделе «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг» (Код ОКВЭД 86 — группа «Деятельность фармацевтических организаций» или «Деятельность в сфере лекарственного обеспечения»).

«Этот вопрос был озвучен на совместном заседании президиумов правлений «ОПОРЫ России» и Ассоциации «НП «ОПОРА» с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой 30 сентября 2019 года и включен в протокол. К сожалению, мы не получили варианта, подписанного представителями Министерства здравоохранения РФ», — говорит Литвинова.

Также ААУ «СоюзФарма» просит включить в перечень отраслей экономики, подготовленный ФНС, код 47.73 ОКВЭД «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)» с предоставлением бизнесу льгот.

В частности, речь идет о таких льготах, как: перенос на полгода срока уплаты страховых взносов для микропредприятий; перенос на полгода срока уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для компаний и ИП, включенных в реестр МСП; перенос на три месяца срока уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП.

Также «СоюзФарма» просит предоставить возможность получения займов, снижение бремени по действующим кредитам, получение кредитов по упрощенному порядку на выплату заработной платы сроком на 6 месяцев.

Отложить маркировку

Кроме того, ассоциация просит «ОПОРУ России» поддержать предложение о переносе сроков обязательной маркировки лекарственных средств, которая должна начаться с 1 июля 2020 года.

«Производители заканчивают оснащать оборудованием производственные линии и тестируют систему мониторинга движения лекарств, — говорится в обращении. — Но многие процессы срываются из-за того, что в Россию не могут приехать представители поставщиков оборудования, чтобы провести пусконаладочные работы. В свою очередь, российские специалисты не могут выехать за рубеж для обучения работе с этим оборудованием».

В таких условиях вводить систему в промышленную эксплуатацию «рискованно», а запуск системы без наладки приведет к сбоям в системе и дестабилизации лекарственного обеспечения в РФ, считают в ассоциации.

Сохранить ЕНВД

Сейчас аптечные организации получили отсрочку по сохранению ЕНВД до 1 июля 2020 года. Это связано со сроками внедрения обязательной маркировки лекарственных средств.

В ассоциации считают, что есть большая вероятность отсрочки запуска маркировки и введения «стоп-тайма» на период действия ограничительных и карантинных мер. Поэтому, настаивают в «СоюзФарме», аптеки должны быть оставлены на режиме ЕНВД до конца 2020 года.

«Кроме того, мы, так же как и «ОПОРА России», считаем, что, прежде чем отменять востребованный малым бизнесом режим ЕНВД, должны быть рассмотрены и предложены другие режимы налогообложения, — говорит Литвинова. — Это позволит не только минимизировать финансовые убытки, но зачастую спасти их от банкротства. Если такие меры не будут предложены, то считаем необходимым продлить режим ЕНВД до 2024 года».

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik