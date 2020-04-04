Коммерческий рынок биодобавок в 2019 году: 323,7 млн упаковок на сумму 63,4 млрд рублей

Осенью 2019 года на рынке БАД произошёл заметный подъём. Причём он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. В 2018 году рынок БАД стагнировал на протяжении всего года. Зимой и весной положительную динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. По данным аналитической компании DSM Group, в 2019 году ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 323,7 млн упаковок на сумму 63,4 млрд рублей. При сравнении с 2018 годом объём реализации вырос на 18,7% в стоимостном выражении и на 2,2% в натуральном объёме.

Во второй половине 2019 года рынок биодобавок демонстрировал заметные положительные результаты за счёт активного роста спроса, а также влияния ценовых факторов. При анализе ежемесячной динамики объёма реализации пищевых добавок можно отметить, что наибольший прирост продаж пришёлся на осенние месяцы: ноябрь (+43,5% в руб. и +212% в упак.) и октябрь (+42,8% и +23,1% соответственно). При этом в марте рынок упал на 2,6% в рублях и на 21,0% в упаковках относительно аналогичного месяца прошлого года.

В среднем одна упаковка БАД в 2019 году обошлась потребителю в 196 рублей (розничная цена), что на 16,1% дороже, чем годом ранее. Рост цен и переключение потребителей на более дорогостоящие добавки существенно повлияли на структуру продаж по ценовым сегментам. Заметный прирост продаж продемонстрировал «высокий» ценовой сегмент (+36,3% в руб., +33,4% в упак.).

На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства. Отечественные БАД занимают 52,5% стоимостного и 81,2% натурального объёма продаж.

Традиционно самыми востребованными на рынке являются универсальные добавки группы [V] «БАД, действующие на организм в целом» (доля 30,8% в рублях). Относительно 2018 года объём реализации этой группы БАД вырос на 22,1%. Основные бренды биодобавок в группе [V]: Solgar (доля в продажах группы –13,0% в руб.) компании Solgar Vitamin And Herb и «Фемибион» (7,4%) производителя Dr.Reddy’s.

Вторую строчку удерживает группа [A] «БАД, действующие на пищеварительную систему» (21,2%), которая продемонстрировала прирост продаж на 14,7%. В данной группе наиболее востребованы позиции «Фитолакс» (13,9%) отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» (10,4%) компании Alium.

На 3-м месте расположилась группа [G] «БАД, влияющие на репродуктивную систему» (10,1%), также показав положительную динамику продаж на 7,8%. Группу возглавили добавки «Вука Вука» (удельный вес 5,1%) зарубежного производителя STADA и «Индинол» (4,5%) от фирмы «Мираксбиофарма».

Лидером рынка на протяжении уже многих лет остаётся российская компания «Эвалар». В 2019 году был зафиксирован подъём объёма продаж на 10,8%. Положительную динамику производителю обеспечили линейка средств нового поколения с эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age (+133,6%), седативное средство «Формула Спокойствия» (+35,2%) и травяные чаи «Эвалар Био» (+34,8%).

gmpnews