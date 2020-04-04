«Велфарм» вступил в Ассоциацию российских фармацевтических производителей

Ассоциация российских фармацевтических производителей пополняет свои ряды. В соответствии с решением общего собрания АРФП новым членом стало предприятие ООО «Велфарм» (группа компаний BRIGHT WAY). В компании отметили, что с оптимизмом вступают в ряды членов Ассоциации, объединяющей ведущие российские фармацевтические предприятия.

ООО «Велфарм» — российский фармацевтический производитель полного цикла, который создает современные, эффективные, безопасные и доступные лекарственные средства.

«Задачи Ассоциации созвучны видению ООО «Велфарм» – компании, которая вносит значимый вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны и сохранения здоровья нации. Мы гарантируем потребителям самый высокий стандарт качества выпускаемых лекарственных препаратов, а забота о безопасности и здоровье потребителей – наш приоритет», — подчеркнула председатель правления ООО «Велфарм» Людмила Щербакова.

На сегодняшний день на производственной площадке ООО «Велфарм» зарегистрировано и производится более 80 лекарственных препаратов, из них 60 — входят в перечень ЖНВЛП. В разработке и регистрации на различных стадиях находятся более 200 препаратов. 60 лекарственных препаратов компании включены в перечень импортозамещающей продукции, что составляет 75% номенклатуры завода.

«В нашем «полку» прибыло. АРФП объединяет ведущие фармацевтические компании страны и присоединение ООО «Велфарм» — это шаг в дальнейшем развитии и ассоциации, и российской фармотрасли . Занимаясь научно-исследовательскими разработками, выпуская инновационные препараты, работая по полному циклу ООО «Велфарм» полностью подтвердило соответствие требованиям, предъявляемым к членам АРФП. То, что решение принято в сегодняшней непростой ситуации в стране и мире, даёт уверенность в достижении целей, стоящих перед ассоциацией по созданию условий для бесперебойного обеспечения населения доступными и эффективными препаратами и одновременному развитию российской фарминдустрии», — подытожил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

gmpnews