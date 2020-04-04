Минздрав объявил аукционы на поставку лекарств по программе ВЗН Минпромторг РФ рекомендует организовать производство масок силами ателье и волонтеров » Компания Merck организовала собственное производство дезинфицирующих средств Из-за нехватки дезинфицирующих средств, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, научно-технологическая компания Merck (Германия) создала собственные мощности по производству антисептического средства в городах Дармштадт и Висбаден. Компания безвозмездно передала 150 000 литров антисептика Земле Гессен. Необходимо отметить, что обычно Merck не производит дезинфицирующие средства. Совместными усилиями мы в короткие сроки создали собственные мощности и переоборудовали производственные подразделения в рамках существующих возможностей, – сказал Кай Бекманн (Kai Beckmann), член исполнительного совета Merck. – Мы более чем готовы и хотим поддержать Землю Гессен в плане защиты медицинского персонала, который находится на переднем крае борьбы с пандемией. Население, в свою очередь, может быть эффективно защищено только при хорошо оснащенном медицинском персонале. Сырье этанол и пропанол, используемые для производства дезинфицирующего средства, обычно применяются при производстве фармацевтических наполнителей, а также, среди прочего, в исследованиях и разработках. Средство для дезинфекции рук и поверхностей разливается в бутылки емкостью 2,5 и 5 литров, доставляется в муниципалитет Земли Гессен и уже оттуда распределяется по решению государственных органов. gmpnews