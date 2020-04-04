В США почти закончились запасы препаратов для лечения пациентов с коронавирусом

Лекарственные препараты для облегчения дыхания, обезболивающие и седативные средства пользуются повышенным спросом для лечения пациентов с коронавирусом, что не могло не сказаться на их запасах.

На всей территории США больницы сталкиваются с дефицитом препаратов для помощи пациентам с нарушениями системы органов дыхания, в т.ч. антибиотиков, противовирусных и седативных средств, пишет The New York Times.

Спрос на эти препараты резко вырос в марте. Количество заказов на седативные и обезболивающие средства, в т.ч. фентанил, мидазолам и пропофол, увеличилось на 100, 70 и 60% соответственно.

Многие больницы отмечают резкое снижение объемов поставок препаратов. Особенно это ощущается в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

В некоторых больницах врачи вынуждены использовать комбинацию мидазолама, hydromorphone и кетамина, в то время как в штатной ситуации они применили бы пропофол/фентанил — препараты короткого действия, которые обеспечивают более плавный выход из седации.

Некоторые лечебные учреждения стали применять лекарства, которых ранее старались избегать. Например, бензодиазепины, поскольку препараты этого класса могут провоцировать развитие делириума, особенно у пациентов с нарушениями сна.

Другие выходят из положения, закупая альтернативные антибиотики или используя размельченные таблетки для приготовления растворов для внутривенных инфузий.

Еще до вспышки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 американский регулятор заявлял о дефиците более 100 наименований лекарственных средств в США. Закрытие предприятий в Китае, Индии и ряде других стран в результате пандемии только усугубило ситуацию с поставками активных фармсубстанций (АФС) и готовых лекарственных форм.

Производство 18 из 21 наименования антибиотиков, необходимых для терапии вторичных инфекций у пациентов с COVID-19, более чем на 80% зависит от поставок АФС из Китая, Индии или Италии, где их производство нарушено из-за пандемии.

Еще один фактор, влияющий на доступность лекарств, – запрет на экспорт отдельных АФС и производимых из них готовых лекарственных форм, в т.ч. из Индии.

Фармкомпании, оптовики и поставщики как правило знают источники поставок субстанций и готовых лекарств, однако данная информация обычно строго конфиденциальна.

Между тем, по мнению экспертов, прозрачность этих источников могла бы предотвратить дефицит лекарственных препаратов.

Илья Дугин

pharmvestnik