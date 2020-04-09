GlaxoSmithKline и Vir совместно проведут клинические исследования антител к SARS-CoV-2

Компания GlaxoSmithKline приобретает долю в акционерном капитале Vir Biotechnology за 250 млн долл. и получает право на участие в клинических исследованиях двух антител к вирусу SARS-CoV-2.

GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»; GSK) и Vir Biotechnology («Вир Байотекнолоджи») планируют провести клинические исследования (КИ) II фазы двух терапевтических антител-кандидатов, VIR-7831 и VIR-7832, сообщает Endpoints.

Антитела прошли доклинические исследования. В условиях пандемии COVID-19 компании-партнеры планируют сразу перейти к КИ II фазы, минуя фазу I, для сокращения сроков разработки. Основатель Vir Джордж Скангос считает, что КИ II фазы могут начаться через 3-5 мес.

GSK также будет использовать разработанную Vir платформу для изыскания новых молекул при разработке вакцин против различных коронавирусов.

Татьяна Кублицкая

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