Греция призвала страны ЕС к покупке патентных прав на вакцины и тесты на коронавирус

Греция предложила странам-членам ЕС общими усилиями купить патентные права на разрабатываемые вакцины против COVID-19 и экспресс-тесты для диагностики заболевания.

Если разработки докажут свою эффективность, такой подход позволит быстро распределить вакцины и тесты по всех территории ЕС, пишет Reuters.

В статье, опубликованной в германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис упомянул о том, что сейчас в разработке находятся по меньшей мере 20 вакцин против COVID-19. Разработку многих из них субсидируют правительства отдельных стран, добавил он.

По словам г-на Мицотакиса, как только будет доказана эффективность разрабатываемых вакцин, они должны быть распределены на территории ЕС максимально быстро, справедливо и по разумным ценам. Покупка патентных прав на вакцины и средства диагностики, находящиеся в разработке, стимулирует глобальные фармкомпании к дальнейшим усилиями в сфере R&D и гарантирует разумное расходование средств европейских налогоплательщиков, считает премьер-министр Греции.

Обеспечение патентных прав на тесты и вакцины на уровне ЕС позволит организовать их производство сразу на многих площадках и гарантирует их широкое распространение, говорит профессор политики здравоохранения Лондонской школы экономики Элиас Моссиалос. Он был назначен представителем Греции в международных переговорах по методам борьбы с коронавирусом.

Татьяна Кублицкая

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