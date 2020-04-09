Gilead Sciences объявила о наращивании производства и поставок remdesivir

Американская компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») намерена увеличить поставки препарата remdesivir пациентам по программе «сочувственное применение», несмотря на отсутствие данных о его эффективности для лечения Covid-19.
Исполнительный директор Gilead Sciences Дэн О’Дэй отметил, что компании удалось сократить время производства препарата и переориентировать ряд своих предприятий на его выпуск, пишет Endpoints News.
Помимо этого, компания задействовала контрактных производителей. По словам топ-менеджера, Gilead Sciences планирует создать запас в объеме 1,5 млн доз. Он полагает, что этого должно хватить на 140 тыс. курсов терапии. Также компания планирует наладить каналы поставок сырья для производства препарата.
По прогнозу Gilead, к октябрю компания произведет полмиллиона доз препарата, а концу года – миллион.
Gilead отказалась от орфанного статуса на remdesivir спустя 48 часов после его присвоения FDA.
Двадцать пятого марта компания объявила о временном прекращении предоставления препарата remdesivir по программе «сочувственное применение» на основании индивидуальных запросов из-за резкого роста спроса на него на фоне распространения COVID-19. Исключение делалось только для беременных женщин и детей до 18 лет с тяжелой формой COVID-19.
Илья Дугин
pharmvestnik