Gilead Sciences объявила о наращивании производства и поставок remdesivir

Американская компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») намерена увеличить поставки препарата remdesivir пациентам по программе «сочувственное применение», несмотря на отсутствие данных о его эффективности для лечения Covid-19.

Исполнительный директор Gilead Sciences Дэн О’Дэй отметил, что компании удалось сократить время производства препарата и переориентировать ряд своих предприятий на его выпуск, пишет Endpoints News.

Помимо этого, компания задействовала контрактных производителей. По словам топ-менеджера, Gilead Sciences планирует создать запас в объеме 1,5 млн доз. Он полагает, что этого должно хватить на 140 тыс. курсов терапии. Также компания планирует наладить каналы поставок сырья для производства препарата.

По прогнозу Gilead, к октябрю компания произведет полмиллиона доз препарата, а концу года – миллион.

Gilead отказалась от орфанного статуса на remdesivir спустя 48 часов после его присвоения FDA.

Двадцать пятого марта компания объявила о временном прекращении предоставления препарата remdesivir по программе «сочувственное применение» на основании индивидуальных запросов из-за резкого роста спроса на него на фоне распространения COVID-19. Исключение делалось только для беременных женщин и детей до 18 лет с тяжелой формой COVID-19.

Илья Дугин

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