С начала года аптеки продали больше 22 миллионов упаковок аскорбиновой кислоты

По данным аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту, за 2 месяца 2020 года составили 713 млн руб., что на 4% больше продаж за аналогичный период 2019 года, и 22,4 млн упак., что меньше на 4%.

Наиболее популярными формами препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту, среди аптечных продаж за первые 2 месяца 2020 года стали: таблетки (доля 30%), таблетки шипучие (доля 24%) и таблетки жевательные (доля 13%).