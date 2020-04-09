С начала года аптеки продали больше 22 миллионов упаковок аскорбиновой кислоты

По данным аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту, за 2 месяца 2020 года составили 713 млн руб., что на 4% больше продаж за аналогичный период 2019 года, и 22,4 млн упак., что меньше на 4%.
Наиболее популярными формами препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту, среди аптечных продаж за первые 2 месяца 2020 года стали: таблетки (доля 30%), таблетки шипучие (доля 24%) и таблетки жевательные (доля 13%).
Аскорбиновая кислота была выделена еще в 1928 году нобелевским лауреатом доктором Сент-Дьердьи, биохимиком из Венгрии. Его не интересовал вопрос выделения витамина С, но в своих экспериментах он получил вещество, помогающее переносить атомы водорода от одного соединения к другому. Однако днем рождения этого витамина считается 4 апреля 1932. В этот день Чарльз Глен Кинг со своими коллегами из университета в Питсбурге, которые направленно занимались выделением витамина С, смогли получить из капусты некое вещество, обладавшее сильным защитным действием против цинги, и доказали, что это и есть аскорбиновая кислота. А в 1933 году Кинг установил структуру этого вещества.
Сегодня витамин С прекрасно изучен и востребован специалистами во многих областях медицины, диетологии, косметологии.
К основным его функциям относят борьбу с различными инфекциями, улучшение всасываемости железа, защиту от цинги, заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, контроль уровня холестерина, снижение риска развития катаракты, поддержание функционального состояние почек, глаз и нервной системы у людей, страдающих сахарным диабетом.
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