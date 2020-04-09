ФМБА разработало схему лечения коронавирусной пневмонии

Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью. В основе предлагается использовать препарат, который в России зарегистрирован (одобрен) для терапии острого панкреатита и панкреонекроза.

В основе схемы лечения коронавирусных пневмоний будет отечественный препарат «Даларгин», который зарегистрирован в России как лекарство от язвенной болезни и панкреонекроза, а также для защиты различных тканей и органов — легких, печени, поджелудочной железы. Об этом говорится в пресс-релизе ФМБА, поступившем в «ФВ».

Как уточняют в ФМБА, для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в научном центре агентства была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. Через 72 часа эксперимента все 100% животных погибали от развития тяжелого интерстициального отека легких и альвеолита.

Введение «Даларгина» позволяло в 3,9 раза снизить выброс провоспалительных цитокинов (профилактика «цитокинового шторма») и существенно повышало выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных.

«С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата «Даларгин», доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований «Даларгина» при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались. В России COVID-19 диагностирован у 6343 человек, 406 из них уже излечились и выписаны из больниц, 47 скончались.

Митя Евстифеев

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