Более миллиона упаковок лекарств агрегировано на складах «Сантэнс» за I квартал года

Оборудование для первичной агрегации маркированных лекарственных препаратов установлено и успешно работает на складах временного хранения ГК «Сантэнс», сообщили в группе компаний. По итогам I квартала 2020 года на складах агрегировано свыше миллиона упаковок лекарств.

Клиентам «Сантэнс» доступен сервис по первичной агрегации любого уровня сложности: отдельных пачек, с изменением выкладки препарата, снятием спайки, послойной агрегации. Для этого на складских площадках группы компаний используется полуавтоматическая установка для агрегации с выкладкой и оборудование для ручной агрегации поштучно.

«Поток маркированных лекарственных препаратов, поступающих на склады временного хранения, постоянно растет, и в ближайшее время мощности по первичной агрегации будут расширены, – сообщил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов. – Мы ожидаем, что во II квартале 2020 года объемы агрегированных упаковок вырастут более чем в 10 раз по сравнению с I кварталом».

Источник: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik