Минздрав выдал разрешение «Р-фарм» на исследование биологических препаратов при COVID-19

Минздрав одобрил проведение клинического исследования II–III фазы олокизумаба и RPH-104 у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Препараты не зарегистрированы в России.

Информация об исследовании размещена в реестре клинических исследований Минздрава. Как сообщал «ФВ» ранее, компания «Р-фарм» 23 марта подала документы на регистрацию олокизумаба. Препарат является ингибитором интерлейкина-6 (ИЛ-6), который применяют как экспериментальную терапию COVID-19. В компании «Р-фарм» уточнили, что RPH-104 – гибридный белок, связывающий интерлейкин-1-бета (ИЛ-1). По данным реестра клинических исследований Минздрава, «Р-фарм» оценивает эффективность препарата при трех заболеваниях.

Ингибиторы ИЛ-6 и ИЛ-1 широко применяют в терапии аутоиммунных заболеваний, а также цитокинового шторма.

В исследование олокизумаба и RPH-104 планируется включить 250 пациентов. Местом проведения выбраны НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, городская клиническая больница № 40 в Москве. Предположительная дата окончания исследования – 30 апреля 2021 года.

«Предварительные данные из разных стран мира указывают, что блокирование гиперактивации иммунитета на уровнях ИЛ-1 или ИЛ-6 может быть эффективным в терапии пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, стабилизировать их состояние, приводить к дальнейшей положительной динамике благодаря подавлению или предотвращению цитокинового шторма», – сообщил директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов в пресс-релизе компании.

Елена Воронина

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