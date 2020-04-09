«Генериум» зарегистрировал экспресс-тест на наличие SARS-CoV-2

Инновационный экспресс-анализ российской биофармацевтической компании «Генериум» на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз», получил регистрацию в Росздравнадзоре. Это первый отечественный экспресс-тест, который с использованием стандартного оборудования позволяет с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку.

Выявление РНК коронавируса проводится с использованием петлевой изотермальной амплификации в качестве технологической платформы. Использование данного набора для скрининга позволит в несколько раз повысить производительность лабораторий, а также увеличить вероятность выявления вирусной инфекции у пациентов благодаря высокой чувствительности.

«На примере этой разработки мы видим мобилизацию научных и производственных ресурсов под задачи государственной важности, – отмечает первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. – Реализация лучших стандартов лабораторной диагностики, синергия ведомств и коллективов помогает в условиях пандемии воплощать в жизнь проекты и обеспечивает беспрецедентную по скорости эволюцию технических характеристик разработок диагностикумов коронавируса – от простых до самых передовых».

«В текущей эпидемической ситуации для полной и объективной диагностики коронавирусной инфекции решающее значение имеет производительность действующих лабораторий. В тесте «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин», в отличие от систем, основанных на принципе ПЦР (полимеразной цепной реакции) с обратной транскрипцией, использован метод петлевой изотермальной амплификации, который успешно применяется сейчас во многих странах мира, – подчеркивает д.м.н., член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики ВМА им. С.М. Кирова Андрей Иванов. – Благодаря упрощенной процедуре подготовки образца и уменьшения количества этапов анализа время выявления возбудителя составляет менее часа. Это позволит повысить пропускную способность лабораторного оборудования и увеличить количество выполняемых исследований более чем в 3 раза по сравнению с действующими методиками».

«Как выпускник Новосибирского медицинского университета горжусь тем, что сибирская научная школа находится на острие решения жизненно важных задач, которые касаются каждого гражданина нашей страны», – заявил генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай. Он также добавил, что «Генериум» и Медико-биологический союз в ближайшее время «принесут нашему здравоохранению ряд современных технологических решений в области молекулярной диагностики».

Источник: АО «Генериум»

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