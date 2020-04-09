FujiFilm начнет клиническое исследование favipiravir при COVID-19

Разработчики препарата Avigan (favipiravir) увеличили его производство и приступают к клиническому исследованию III фазы для изучения эффективности препарата у пациентов с COVID-19 в Японии.

Компания FujiFilm Toyama Chemical Co. Ltd. («ФуджиФилм Тояма Кемикл Ко. Эл-ти-ди») заявила о старте клинического исследования (КИ) III фазы для оценки безопасности и эффективности противогриппозного препарата favipiravir в форме таблеток у пациентов с COVID-19, сообщает European Pharmaceutical Review.

Favipiravir зарегистрирован в Японии как противовирусный препарат для лечения гриппа. Его применение ограничено случаями вспышки инфекций, вызванных новым или повторно появившимся вирусом гриппа, при неэффективности или недостаточной эффективности других противовирусных препаратов. Его производство и дистрибуция осуществляются по усмотрению Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. Препарат никогда не появлялся в каналах дистрибуции. Он отсутствует в больницах и аптеках Японии и других стран.

В Fujifilm объявили о планах дальнейшего ускорения производства favipiravir совместно с национальными и зарубежными партнерами. Компания намерена поставлять препарат для нужд правительства Японии и других стран в условиях борьбы с распространением пандемии COVID-19.

Татьяна Кублицкая

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