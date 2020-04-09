Активность по продвижению препаратов среди врачей за месяц упала на 58%

К четвертой неделе марта количество личных встреч медиков с представителями компаний-производителей сократилось на 71%, тогда как контакты посредством мессенджеров и телефонных звонков составили 31,9% от общего объема промокоммуникаций.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Общий объем промоционной активности компаний-производителей с врачами к концу четвертой недели марта сократился на 58% по сравнению с первой неделей месяца. Доля удаленных коммуникаций (по телефону и в мессенджерах) за указанный период выросла с 2,9% до 31,9%. Контакты по телефону растут активнее всего – они занимают уже более четверти всего объема (26,7%).

По итогам четвертой недели марта фактическое количество личных встреч на территории ЛПУ сократилось на 71%, а их доля в структуре продвижения снизилась до 65,5% против 94,9% в первой неделе месяца. Больше всего это заметно в Москве.

Методология

Компания Ipsos представила уточненные данные понедельных измерений в марте по четырем неделям этого месяца, полученные на выборке из 311 врачей различных специальностей в Москве и других регионах России. Мониторинг проводился в рамках измерений по первому кварталу 2020 года синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. Анализ понедельного изменения промоции проведен на основе исходных данных мониторинга без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik