Мишустин: анализ на коронавирус погрузят в ОМС

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал включение анализа на SARS-Cov-2 в систему ОМС. В настоящий момент тестирование возможно пройти по направлению врача, либо на коммерческой основе – в частных лабораториях, преимущественно в крупных городах страны.

«По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус. Мы временно приостанавливаем лишь проведение профилактических мероприятий, например диспансеризаций и плановых осмотров, из-за риска контакта с заболевшими. На лабораторные и другие исследования и плановую госпитализацию будут направлять врачи», – добавил премьер-министр.

В соответствии с профильным распоряжением Правительства РФ, регионам поручено установить нормативы объема медицинской помощи при проведении лабораторных исследований, направленных на подтверждение диагноза заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, а также нормативы финансовых затрат на одно исследование.

Среди частных медорганизаций разрешение на проведение тестирования всех желающих в конце марта – начале апреля получили лабораторные сети «Хеликс», «Гемотест», «Ситилаб» и LabQuest. Диагностику также проводят клиники «Медси», ГК «Мать и дитя», ГК «Объединенные медицинские системы» и «Альфа-Центр Здоровья».

Услугу забора анализа на дому в Москве и Подмосковье с 6 апреля 2020 года запустил Центр молекулярной диагностики (CMD) Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, сегодня в России ежедневно проводится не менее 58 тысяч исследований. Всего по состоянию на 6 апреля 2020 года выполнено более 758 тысяч тестов на коронавирус.

К 6 апреля в России зафиксировано 6 343 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 406 человек, скончались – 47. Подробнее – в мониторинге Vademecum.