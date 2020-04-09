Нелегальную продажу Калетры в московских аптеках обнаружили сотрудники «Р-Фарма»

Российской компанией, обратившейся в московскую полицию с жалобой на появление Калетры (лопинавир+ритонавир) по заниженной цене в сети аптек «Альфега», была «Р-Фарм». Группа Алексея Репика является российским партнером производителя Калетры – американской AbbVie. Лопинавир+ритонавир рекомендован Минздравом в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции. Российской компанией, обратившейся в московскую полицию с жалобой на появление Калетры (лопинавир+ритонавир) по заниженной цене в сети аптек «Альфега», была «Р-Фарм». Группа Алексея Репика является российским партнером производителя Калетры – американской AbbVie. Лопинавир+ритонавир рекомендован Минздравом в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции.

В конце марта 2020 года стало известно, что в московскую полицию с жалобой на появление в свободной продаже АРВ-препарата Калетры в аптеках сети «Альфега» обратились москвичи и российская компания, название которой не уточнялось. Речь идет об «Р-Фарм», подтвердили Vademecum в компании.

«Р-Фарм» является российский партнером AbbVie, с середины 2018 года препарат производится на мощностях компании Алексея Репика по полному циклу.

«Р-Фарм», по словам представителя группы, регулярно мониторит ситуацию со своими препаратами, а случаи махинаций с Калетрой были выявлены и в 2019 году.

Калетра – рецептурный препарат, который в основном поставляется пациентам с ВИЧ через специализированные медучреждения и почти не продается в аптеках.

Московская полиция обнаружила в сети аптек «Альфега» препарат Калетра по цене вдвое меньше обычной. Проверка маркировки показала, что ранее эта партия поставлялась по госконтрактам. Выясняется, были ли лекарства из «Альфеги» поддельными или похищенными. В зависимости от результатов может быть заведено уголовное дело по статье об обращении недоброкачественных и фальсифицированных лекарств (238.1 УК РФ) либо по фактам растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Лопинавир+ритонавир упоминается во временных рекомендациях Минздрава по лечению, профилактике и диагностике коронавирусной инфекции как средство для лечения COVID-2019 наряду с противомалярийными хлорохином и гидроксихлорохином и препаратами интерферонов. Лопинавир+ритонавир есть в проекте ВОЗ Solidarity, подразумевающем проведение клинических исследований потенциально эффективных препаратов от COVID-19.

Калетра – оригинальный препарат. Несмотря на то что российский патент на него у AbbVie действует до 2024 года, у Калетры есть отечественные дженерики. Первым обойти патент удалось «Фармасинтезу», выпустившему Калидавир.

Фото: vecherka-spb.ru

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