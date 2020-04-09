Уже через неделю может выйти на рынок пробная партия «Фавипиравира», произведённого в России

«Мы с группой «Химрар» инвестируем в препарат, который показал очень хорошие результаты в Китае, и пробная партия будет уже через неделю», – сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в отношении препарата «Фавипиравир», который намерены начать применять для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Дмитриев также сообщил, что планируются дальнейшие инвестиции в средства по борьбе с коронавирусом. «Планируем инвестиции в предприятия, которые производят ИВЛ-аппараты и другое медицинское оборудование. И даже думаем про онлайн-образование, например планируем инвестиции в компанию «Учи.ру». Активно смотрим, где мы можем быть полезны именно в различных индустриях, связанных с борьбой с коронавирусом», — рассказал глава РФПИ.

Напомним, что ранее наблюдательный совет РФПИ одобрил создание совместного предприятия с группой компаний «Химрар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир» и других антивирусных инновационных лекарственных средств, в том числе на его основе.

«Фавипиравир» является противовирусным препаратом, который был разработан в Японии и получил одобрение для продажи в 2014 году. В течение 2020 года в России планируется произвести 600 тысяч упаковок «Фавипиравира».

gmpnews