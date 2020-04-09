3М увеличит производство респираторов в России на 20%

Майк Роман, председатель правления и главный исполнительный директор компании 3М объявил о дальнейшем увеличении производства респираторов второй степени защиты на всех производственных мощностях 3М в мире.

Как уже сообщалось, начиная с января текущего года, 3М увеличила производство респираторов второй степени защиты (FFP2) до максимума, удвоив общую глобальную производительность до 1,1 миллиарда штук в год или 100 миллионов респираторов в месяц. Сегодня компания уже запустила процесс дополнительного инвестирования и действий, которые позволят еще раз удвоить производственные мощности 3М до 2 миллиардов штук в год в глобальном масштабе в течение следующих 12 месяцев.

В России на заводе в Волоколамске 3М увеличит производство респираторов на 20% в мае этого года.

Сегодня производственный комплекс 3М в Волоколамске работает круглосуточно в режиме максимальной загрузки. На заводе производится полная линейка противоаэрозольных полумасок всех классов защиты FFP1, FFP2, FFP3, чашеобразные и складные конструкции, в том числе с клапаном выдоха. Производство респираторов полностью автоматизировано. Основные компоненты, в основном, также производятся на заводе в Волоколамске.

«Компания 3М увеличивает производство респираторов в России в соответствии с глобальной тенденцией компании. Мы испытываем серьезную нагрузку на имеющиеся производственные мощности, но делаем все возможное для того, чтобы обеспечить продукцией наших существующих клиентов. В текущей ситуации многие российские предприятия продолжают производство и должны обеспечивать безопасную работу своих сотрудников, даже в условиях дефицита фильтрующих полумасок. Мы также изыскиваем все возможности, чтобы отрабатывать запросы, поступающие к нам не только от промышленных предприятий, вписывать их в наш производственный план, насколько нам позволяют мощности», – прокомментировал Матс Фриберг, генеральный директор компании 3М в России и СНГ.

gmpnews