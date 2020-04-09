Мировые лидеры в области препаратов крови ускорят разработку гипериммунного глобулина

Компании Biotest, BPL, LFB и Octapharma присоединились к альянсу, сформированному CSL Behring и Takeda Pharmaceutical Company Limited, чтобы разработать плазменную терапию для лечения людей с COVID-19. Альянс начнет с немедленной разработки анти-SARS-CoV-2 гипериммунного глобулина (H-IG), предназначенного для лечения лиц с COVID-19, входящих в группу высокого риска.

Механизм действия H-IG состоит в повышении концентрации специфических антител к возбудителю, выделенных из плазмы крови выздоровевших пациентов или доноров, которые будут вакцинированы. После переноса антител в организм нового пациента они должны помочь иммунной системе больного надлежащим образом реагировать на инфекцию и повысить шансы на выздоровление.

«Беспрецедентные времена требуют смелых шагов, – сказала Джули Ким (Julie Kim), президент подразделения плазменной терапии компании Takeda. – Мы все согласны с тем, что, сотрудничая и объединяя отраслевые ресурсы, мы могли бы ускорить вывод потенциальной терапии на рынок, а также увеличить данное предложение. Мы приглашаем компании и организации, специализирующиеся на плазме крови, поддержать или присоединиться к нашему альянсу».

По словам Билла Меццанотта (Bill Mezzanotte), исполнительного вице-президента CSL Behring и руководителя отдела исследований и разработок, в условиях неопределенности именно мировые лидеры идут вперед и данное объединение направлено на ускорение разработки варианта лечения для лиц, осуществляющих уход, для лечения пациентов, страдающих от воздействия COVID-19. Помимо объединения ресурсов компаний, альянс будет сотрудничать с правительственными и академическими организациями, включая этап проведения клинических испытаний.

Эксперты объединившихся компаний начнут сотрудничать по ключевым аспектам, таким как коллекции плазмы, разработка программы клинических испытаний и само производство.

Для разработки гипериммунного глобулина потребуется достаточно большое количество донорской плазмы от людей, которые полностью выздоровели после инфицирования COVID-19 и, в крови которых уже содержатся антитела, способные бороться с новым коронавирусом. После сбора такая плазма будет транспортироваться на производственные предприятия, где она подвергается запатентованной обработке, включая процессы инактивации и удаления вируса для получения очищенного продукта.

gmpnews