«Такеда Россия» объявила о начале производства инновационного препарата Нинларо®

Компания «Такеда Россия» объявила о получении регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РФ, подтверждающего право компании на производство инновационного препарата Нинларо® (иксазомиб) для лечения пациентов с множественной миеломой на заводе компании в г. Ярославль. Нинларо® имеет статус орфанного препарата и включен в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Общий объем инвестиций в локализацию производства препарата Нинларо® со стадией готовая лекарственная форма в России составил 590 млн рублей.

«Компания «Такеда» стремится использовать последние достижения науки для создания инновационных лекарственных средств. Мы также ставим перед собой цель повышать доступность наших препаратов для пациентов, — прокомментировала новость Елена Карташева, Президент компании «Такеда Россия». — Локализация производства Нинларо®, инновационного препарата для лечения пациентов с множественной миеломой, на нашем заводе в г. Ярославль является ярким тому подтверждением. Созданные производственные мощности позволят удовлетворить потребность России и государств ЕАЭС в лекарственном препарате, а значит, компания «Такеда» будет способствовать увеличению доступности препарата для наших пациентов».

Препарат Нинларо® (иксазомиб) является собственной разработкой компании, выпускается в форме капсул и показан в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном для пациентов с множественной миеломой, получивших ранее, как минимум, одну линию предшествующей терапии. Препарат был зарегистрирован в России в 2017 г. и выведен на российский рынок в 2018 г.

gmpnews