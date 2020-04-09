Аналитики прогнозируют рост продаж препаратов, применяемых в психиатрии, из-за коронавируса

Правительства разных стран мира, на фоне вспышки коронавируса (COVID-19), рекомендовали примерно 1,5 миллиардам людей придерживаться режима социального дистанцирования. Как отмечают эксперты аналитической компании GlobalData, быстрое распространение болезни, осложненной легочными заболеваниями, финансовые затруднения, ограничения на поездки и социальная изоляция стали катализаторами роста распространенности психических расстройств, включая депрессию, причем в различных возрастных группах.

Магдалина Крэбб (Magdalene Crabbe), аналитик фармацевтического направления в GlobalData, прокомментировала данную ситуацию:

«Ожидается, что продажи лекарств, используемых при психических расстройствах, таких как депрессия, тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство, достигнут в 2020 году 27,4 млрд долларов, что на 717 млн ​​долларов больше, чем в предыдущем году. Если прогнозировать мировые продажи данной группы препаратов, то они могут вырасти с 27,4 млрд долларов в 2020 году до 40,9 млрд долларов в 2025 году, с годовым темпом роста в 8,4%.

Прогноз мировых продаж лекарств, применяемых в психиатрии, в 2020-2025 годах

Для лечения психических расстройств важны индивидуальные стратегии лечения, которые могут усугубляться кризисом, связанным с COVID-19. Ответы на лекарственную терапию весьма разнообразны, и лекарства, которые действуют для одних, могут быть неэффективными для других, уточняет эксперт.

«Важно, чтобы люди осознавали, что зависимость от фармацевтических препаратов не обязательно является решением проблемы негативного воздействия COVID-19 на психическое здоровье. Выздоровление от худшей пандемии, пережитой в этом веке, будет достигнуто благодаря комбинации подходов, включая психотерапию, физиотерапию и финансовую помощь», — сказала Магдалина Крэбб.

gmpnews