ФНС требует признать банкротом Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Иркутской области, 16 марта 2020 г. от Федеральной налоговой службы поступил иск с требованием признать банкротом «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод».

Согласно заявлению, истцом выступает межрайонная инспекция ФНС № 18 по Иркутской области. Сумма иска – более 118 млн рублей. На сегодняшний день, иск оставлен без движения до 23 апреля из-за недостатка документов.

Доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве Акционерного общества «Усолье-Сибирский Химико-Фармацевтический завод», Федеральной налоговой службой не представлены, – говорится в определении суда.

Как ранее сообщали СМИ, в начале 2019 года ФНС уже намеревалась обанкротить завод. На тот момент сумма требований составляла 101 млн рублей. Однако в октябре 2019 года суд отказал во введении процедуры наблюдения, так как долг был погашен.

Напомним, что в настоящее время главным видом деятельности Усолье-Сибирского химфармзавода является производство синтетических фармацевтических субстанций. Данная продукции в товарном виде производится с 2014 года. Кроме того, завод имеет разрешение на производство лекарственных субстанций и изготовление готовых лекарственных средств, из которых порядка десяти относятся к сильнодействующим.

gmpnews