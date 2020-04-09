«Новартис» начинает клиническое исследование руксолитиниба у пациентов с COVID-19

Компания «Новартис» объявила о планах начать клинические исследования III фазы в сотрудничестве с фармацевтической корпорацией Incyte, которые помогут оценить эффективность препарата руксолитиниб для терапии такой тяжелой формы чрезмерной реакции иммунной системы, как цитокиновый шторм. Для пациентов с COVID-19 это состояние может привести к опасным для жизни осложнениям дыхательной системы.

Компания «Новартис» приняла решение рассмотреть действие руксолитиниба в новом для препарата показании, основываясь на доклинических и предварительных клинических данных, а также на подтвержденных сведениях о безопасности и эффективности препарата при острой реакции «трансплантат против хозяина» и миелопролиферативных новообразованиях у пациента. Исследование позволит оценить эффективность руксолитиниба в сочетании со стандартом терапии (СТ) по сравнению с применением только СТ у пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19, вызванной заражением коронавирусом SARS-CoV-2.

«Компания предпринимает ряд мер для того, чтобы удовлетворить потребности мирового сообщества, возникающие в связи с пандемией COVID-19. В том числе мы проводим оценку нашего портфеля препаратов, чтобы понять, можно ли использовать какие-либо существующие методы терапии «Новартис» по иным показаниям, кроме уже одобренных, – сообщил Джон Цай (John Tsai), руководитель отдела глобальных разработок лекарственных средств и глобальный медицинский директор компании «Новартис». – То, что Джакави (руксолитиниб) потенциально может способствовать более быстрому выздоровлению пациентов с COVID-19, снижению необходимости в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, совершенно точно заслуживает дальнейшего изучения. Сейчас мы стараемся как можно быстрее завершить разработку плана клинического исследования, включить в него пациентов, а также запустить процесс обеспечения доступа к терапии для пациентов, которые не могут участвовать в исследовании».

Учитывая быстрое распространение пандемии, компания «Новартис» также разрабатывает международную программу дорегистрационного применения препарата для пациентов, которые не могут участвовать в глобальном исследовании. Программа будет действовать в соответствии с местным законодательством стран-участников. Кроме того, компания предпринимает все необходимые шаги с целью удовлетворения ожидаемого увеличения спроса на препарат руксолитиниб для лечения пациентов с COVID-19 при полном обеспечении данным лекарственным средством больных, принимающих препарат по уже одобренным показаниям.

gmpnews